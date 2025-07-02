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Воздушные силы показали удачную работу ЗРК Raven во время боев на юге Украины

Фото: Воздушные силы показали удачную работу ЗРК Raven (из открытых источников)
Автор: Наталья Кава

Воздушные силы показали работу британского зенитного ракетного комплекса Raven против российских целей на юге Украины.

Как сообщает РБК-Украина, видео опубликовали Воздушные силы.

Как рассказали воздушники, зенитные ракетные комплексы Raven от Великобритании "работают" на разных направлениях. На видео рассказывается, какие типы воздушных целей на счету украинских зенитчиков и насколько эффективен британский комплекс.

Стоит заметить, что ЗРК оснащен ракетами AIM-132 ASRAAM, он предназначен для поражения дронов всех типов, крылатых ракет, а в идеале - и самолетов и вертолетов.

Экипаж боевой машины состоит из трех человек: командир, водитель и оператор-наводчик. Он взаимозаменяем, то есть члены экипажа при необходимости могут меняться ролями.

Поддержка Украины со стороны Британии

Напомним, с начала полномасштабной войны Великобритания решительно поддерживает Украину и оказывает военную, финансовую, а также дипломатическую помощь. В частности способствует укреплению украинской обороноспособности и выступает за привлечение агрессора к ответственности на международном уровне.

Во время летнего заседания "Рамштайн", Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов в размере 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 тысяч дронов в течение текущего года.

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