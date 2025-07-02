Воздушные силы показали удачную работу ЗРК Raven во время боев на юге Украины

Воздушные силы показали работу британского зенитного ракетного комплекса Raven против российских целей на юге Украины.
Как сообщает РБК-Украина, видео опубликовали Воздушные силы.
Как рассказали воздушники, зенитные ракетные комплексы Raven от Великобритании "работают" на разных направлениях. На видео рассказывается, какие типы воздушных целей на счету украинских зенитчиков и насколько эффективен британский комплекс.
Стоит заметить, что ЗРК оснащен ракетами AIM-132 ASRAAM, он предназначен для поражения дронов всех типов, крылатых ракет, а в идеале - и самолетов и вертолетов.
Экипаж боевой машины состоит из трех человек: командир, водитель и оператор-наводчик. Он взаимозаменяем, то есть члены экипажа при необходимости могут меняться ролями.
Напомним, с начала полномасштабной войны Великобритания решительно поддерживает Украину и оказывает военную, финансовую, а также дипломатическую помощь. В частности способствует укреплению украинской обороноспособности и выступает за привлечение агрессора к ответственности на международном уровне.
Во время летнего заседания "Рамштайн", Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов в размере 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 тысяч дронов в течение текущего года.
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