Повітряні сили показали уламки збитих ракет росіян (фото)

Сьогодні, 9 березня, під час чергового масованого удару росіян, українські захисники збили десятки ворожих крилатих ракет. З'явилися фото.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Як зазначають у Повітряних силах, на фото можна побачити уламки російських крилатих ракет "Калібр" та Х-101.
Фото: уламки збитих ракет росіян (t.me/kpszsu)
Нагадаємо, сьогодні росіяни знову завдали масованого удару по території України.
За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, українські захисники збили 34 з 81 ракети російських окупантів.
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