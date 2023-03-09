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Повітряні сили показали уламки збитих ракет росіян (фото)

Ілюстративне фото: Повітряні сили показали уламки збитих ракет росіян (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 9 березня, під час чергового масованого удару росіян, українські захисники збили десятки ворожих крилатих ракет. З'явилися фото.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Як зазначають у Повітряних силах, на фото можна побачити уламки російських крилатих ракет "Калібр" та Х-101.

Фото: уламки збитих ракет росіян (t.me/kpszsu)

Нагадаємо, сьогодні росіяни знову завдали масованого удару по території України.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, українські захисники збили 34 з 81 ракети російських окупантів.

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