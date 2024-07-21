Повітряні сили показали роботу зенітників по дронах на півдні України

Нагадаємо, ми повідомляли, що за останню добу російські окупанти втратили в Україні більше тисячі солдатів. Детальніше про втрати серед техніки та особового складу РФ, можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, Генштаб повідомив, що Росія зосереджує свої сили на одному з напрямків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.