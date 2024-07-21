Воздушные силы показали работу зенитчиков по дронам на юге Украины

Напомним, мы сообщали, что за последние сутки российские оккупанты потеряли в Украине более тысячи солдат. Детальнее о потерях среди техники и личного состава РФ, можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, Генштаб сообщил, что Россия сосредотачивает свои силы на одном из направлений.

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