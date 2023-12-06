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Повітряні сили показали нове відео збиття російських дронів

Фото: Повітряні сили ЗСУ активно збивають російські дрони та літаки (Wikipedia)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 5 грудня, російські загарбники традиційно атакують Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". У Повітряних силах ЗСУ показали відео збиття ворожих літаючих об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.

Командувач опублікував відео знищення ударних БпЛА на півдні країни і похвалив роботу військовослужбовців та операторів сил протиповітряної оборони.

"Сьогодні повітряне командування "Південь" – в ударі! Знищують усе – і ворожі літаки, і ударні дрони! Дякую усім причетним за роботу! Продовжуємо протиповітряний бій по "шахедах", - написав Олещук.

 

Атаки російських безпілотників проти України

Ввечері 5 грудня російські загарбники знову атакують південні, центральні та зазідні області ударними безпілотниками "Шахед".

В Одеській області було оголошено повітряну тривогу, а в Одесі пролунав вибух. Військова адміністрація повідомила про роботу ППО в області.

На даний момент ворожі "Шахеди" пролітають над Миколаївською, Черкаською, Житомирською та Хмельницькою областями.

Минулої ночі загарбники атакували дронами південні та центральні області. Сили протиповітряної оборони збили 10 з 17 ударних безпілотників окупантів.

Також 5 грудня Повітряні сили знищили російський бомбардувальник Су-24М біля острова Зміїний.

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дрониВійна Росії проти України