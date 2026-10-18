Повітряні сили показали кадри знищення винищувачем російської "Герані"

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня Росія атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" та 180 ударними дронами. Попри успішну роботу ППО, зафіксовано десятки влучань.

Таким чином була знищена ще одна ворожа ціль.

Як зазначили у командуванні, на відео - момент знищення російської "Герані".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

У Повітряних силах показали, як український льотчик на винищувачі знищив російський дрон "Герань" .

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