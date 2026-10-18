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Повітряні сили показали кадри знищення винищувачем російської "Герані"

12:35 18.10.2026 Нд
2 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: Повітряні сили показали кадри знищення російської "Герані" (Getty Images)

У Повітряних силах показали, як український льотчик на винищувачі знищив російський дрон "Герань" .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

На відео показана влучна робота Denfix- льотчика бригади тактичної авіації Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначили у командуванні, на відео - момент знищення російської "Герані".

Таким чином була знищена ще одна ворожа ціль.

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня Росія атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" та 180 ударними дронами. Попри успішну роботу ППО, зафіксовано десятки влучань.

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ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніДрони