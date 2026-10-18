Повітряні сили показали кадри знищення винищувачем російської "Герані"

У Повітряних силах показали, як український льотчик на винищувачі знищив російський дрон "Герань" .
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.
На відео показана влучна робота Denfix- льотчика бригади тактичної авіації Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ.
Як зазначили у командуванні, на відео - момент знищення російської "Герані".
Таким чином була знищена ще одна ворожа ціль.
Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня Росія атакувала Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" та 180 ударними дронами. Попри успішну роботу ППО, зафіксовано десятки влучань.