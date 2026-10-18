RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

Воздушные силы показали кадры уничтожения истребителем российской "Герани"

12:35 18.10.2026 Вс
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: Воздушные силы показали кадры уничтожения российской "Герани" (Getty Images)

В Воздушных силах показали, как украинский летчик на истребителе уничтожил российский дрон "Герань".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командование Воздушных сил ВСУ.

На видео показана точная работа Denfix-летчика бригады тактической авиации Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВСУ.

Как отметили в командовании, на видео - момент уничтожения российской "Герани".

Таким образом была уничтожена еще одна вражескаяцель.

Напомним, в ночь на 18 октября Россия атаковала Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" и 180 ударными дронами. Несмотря на успешную работу ПВО, зафиксированы десятки попаданий.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВОВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеДрони