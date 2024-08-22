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Повітряні сили показали кадри ударів по двох мостових переправах у Курській області

Архівне фото: український пілот (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українська авіація керованими авіабомбами уразила дві мостові переправи у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

"Льотчики тактичної авіації Повітряних сил разом із побратимами інших родів та видів військ Сил оборони успішно розносять логістичні сполучення в Курській області", - написав Олещук.

Як зазначив командувач, на відео - результат бойової роботи авіації керованими авіабомбами по двох мостових переправах у 20-х числах серпня 2024 року.

 

Українська авіація знищує мости у Курській області

Нагадаємо, 16 серпня росіяни заявили про знищення одного з мостів через річку Сейм біля села Глушкове у Курській області. Це була одна з найважливіших логістичних артерій росіян. Водночас окупанти заявили, що Україна застосувала "кілька американських ракет HIMARS" для знищення мосту.

Згодом командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук опублікував відео знищення мосту біля Глушкового. Він розповів, що в операції у Курській області бере участь й українська авіація.

Через два дні стало відомо, що українська авіація знищила вже другий міст у Курській області через річку Сейм. Також повідомлялося, що ЗСУ могли уразити й третій міст у Курській області.

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