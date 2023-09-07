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Повітряні сили показали, як уночі Gepard збивав ворожі дрони в Одеській області

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська завдали масованого удару "Шахедами" по Одеській області сьогодні вночі, 7 вересня. Українські бійці знищували ворожі дрони за допомогою Gepard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

"Бойова робота "Gepard", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що йдеться про атаку окупантів уночі, 7 вересня, по Одеській області.

Атака дронів по Україні

В останні тижні окупанти посилили нічні атаки по Одеській області. Внаслідок удару росіянами по Одеської області вночі 7 вересня одна людина отримала поранення.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що росіяни три години атакували ударними безпілотниками південь області.

"Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п'ять днів. Внаслідок сьогоднішнього нальоту "Шахедів" у кількох населених пунктах пошкоджено об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративну будівлю", - зазначив голова Одеської ОВА.

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