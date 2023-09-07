Воздушные силы показали, как ночью Gepard сбивал вражеские дроны в Одесской области

Российские войска нанесли массированный удар "Шахедами" по Одесской области сегодня ночью, 7 сентября. Украинские бойцы уничтожали вражеские дроны с помощью Gepard.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
"Боевой робот "Gepard", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет об атаке оккупантов ночью, 7 сентября, по Одесской области.
В последние недели оккупанты усилили ночные атаки по Одесской области. В результате удара россиянами по Одесской области ночью 7 сентября один человек получил ранения.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что россияне три часа атаковали ударными беспилотниками юг области.
"Это уже четвертая атака Измаильского района за последние пять дней. В результате сегодняшнего налета "Шахедов" в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание", - отметил глава Одесской ОВА.
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