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Воздушные силы показали, как ночью Gepard сбивал вражеские дроны в Одесской области

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска нанесли массированный удар "Шахедами" по Одесской области сегодня ночью, 7 сентября. Украинские бойцы уничтожали вражеские дроны с помощью Gepard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

"Боевой робот "Gepard", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет об атаке оккупантов ночью, 7 сентября, по Одесской области.

Атака дронов по Украине

В последние недели оккупанты усилили ночные атаки по Одесской области. В результате удара россиянами по Одесской области ночью 7 сентября один человек получил ранения.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что россияне три часа атаковали ударными беспилотниками юг области.

"Это уже четвертая атака Измаильского района за последние пять дней. В результате сегодняшнего налета "Шахедов" в нескольких населенных пунктах повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание", - отметил глава Одесской ОВА.

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