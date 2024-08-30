Повітряні сили показали, як льотчик Karaya нищить переправи у Курській області

Як розповіли у Повітряних силах, кожного дня вони планують операції у Курській області. Під час таких планувань відбувається програмування засобів ураження, а після відбувається бойовий виліт.

"Високоточний удар, об’єктивний контроль та подяка від командувача. І так щодня! Невпинно і самовіддано", - сказано у повідомленні.

На відео показно підготовку українського літака МіГ-29, який застосовує авіабомби GBU-62 JDAM-ER та нищить мостові переправи у Курській області. Також показано пілота, який виконує ці операції, - це льотчик Вадим "Karaya" Ворошилов.

Хто такий Ворошилов

Вадим Ворошилов, позивний "Karaya", - український військовий льотчик, герой України, відомий своїми успішними діями під час війни проти російської агресії. Він здобув популярність у 2022 році після того, як знищив декілька ворожих дронів і ракет під час повітряного бою. Один з його найбільш відомих епізодів - успішна катапультація після збиття його літака в ході виконання бойового завдання.

Детально про Karaya - читайте у матеріалі РБК-Україна.