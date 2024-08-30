UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Повітряні сили показали, як льотчик Karaya нищить переправи у Курській області

Фото: льотчик Вадим "Karaya" Ворошилов (wikimedia.org/User_RajatonRakkaus)
Автор: Наталія Кава

Український льотчик Вадим Ворошилов, з позивним Karaya, відпрацював у Курській області. Він знищив мостові переправи.

Як повідомляє РБК-Україна, відео роботи льотчика було опубліковану у Telegram-каналі Повітряних сил.

Як розповіли у Повітряних силах, кожного дня вони планують операції у Курській області. Під час таких планувань відбувається програмування засобів ураження, а після відбувається бойовий виліт.

"Високоточний удар, об’єктивний контроль та подяка від командувача. І так щодня! Невпинно і самовіддано", - сказано у повідомленні.

На відео показно підготовку українського літака МіГ-29, який застосовує авіабомби GBU-62 JDAM-ER та нищить мостові переправи у Курській області. Також показано пілота, який виконує ці операції, - це льотчик Вадим "Karaya" Ворошилов.

Хто такий Ворошилов

Вадим Ворошилов, позивний "Karaya", - український військовий льотчик, герой України, відомий своїми успішними діями під час війни проти російської агресії. Він здобув популярність у 2022 році після того, як знищив декілька ворожих дронів і ракет під час повітряного бою. Один з його найбільш відомих епізодів - успішна катапультація після збиття його літака в ході виконання бойового завдання.

Детально про Karaya - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Бої у Курській області

З 6 серпня українські військові проводять наступ у прикордонних районах Курської області, взявши під контроль близько 100 населених пунктів. Україна також оголосила про створення буферної зони. Президент Зеленський заявив, що це допомогло зменшити загрозу для Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, станом на 30 серпня українські військові у Курській області просунулися ще на два кілометри.

Також раніше Повітряні сили показали відео знищення мосту через річку Сейм у Курській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курська областьМиг-29Війна в Українілетчик