Воздушные силы показали, как летчик Karaya уничтожает переправы в Курской области

Как рассказали в воздушных силах, каждый день они планируют операции в Курской области. Во время таких планировок происходит программирование средств поражения, а затем происходит боевой вылет.

"Высокоточный удар, объективный контроль и благодарность от командующего. И так каждый день! Неустанно и самоотверженно", - говорится в сообщении.

На видео показана подготовка украинского самолета МиГ-29, применяющего авиабомбы GBU-62 JDAM-ER и уничтожающая мостовые переправы в Курской области. Также показан пилот, выполняющий эти операции, – это летчик Вадим "Karaya" Ворошилов.

Кто такой Ворошилов

Вадим Ворошилов, позывной Karaya, - украинский военный летчик, герой Украины, известный своими успешными действиями во время войны против российской агрессии. Он приобрел известность в 2022 году после того, как уничтожил несколько вражеских дронов и ракет во время воздушного боя. Один из его наиболее известных эпизодов – успешная катапультация после сбивания его самолета в ходе выполнения боевого задания.

Подробно о Karaya – читайте в материале РБК-Украина.