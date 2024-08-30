Повітряні сили показали, як льотчик Karaya нищить переправи у Курській області
Український льотчик Вадим Ворошилов, з позивним Karaya, відпрацював у Курській області. Він знищив мостові переправи.
Як повідомляє РБК-Україна, відео роботи льотчика було опубліковану у Telegram-каналі Повітряних сил.
Як розповіли у Повітряних силах, кожного дня вони планують операції у Курській області. Під час таких планувань відбувається програмування засобів ураження, а після відбувається бойовий виліт.
"Високоточний удар, об’єктивний контроль та подяка від командувача. І так щодня! Невпинно і самовіддано", - сказано у повідомленні.
На відео показно підготовку українського літака МіГ-29, який застосовує авіабомби GBU-62 JDAM-ER та нищить мостові переправи у Курській області. Також показано пілота, який виконує ці операції, - це льотчик Вадим "Karaya" Ворошилов.
Хто такий Ворошилов
Вадим Ворошилов, позивний "Karaya", - український військовий льотчик, герой України, відомий своїми успішними діями під час війни проти російської агресії. Він здобув популярність у 2022 році після того, як знищив декілька ворожих дронів і ракет під час повітряного бою. Один з його найбільш відомих епізодів - успішна катапультація після збиття його літака в ході виконання бойового завдання.
Детально про Karaya - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Бої у Курській області
З 6 серпня українські військові проводять наступ у прикордонних районах Курської області, взявши під контроль близько 100 населених пунктів. Україна також оголосила про створення буферної зони. Президент Зеленський заявив, що це допомогло зменшити загрозу для Харківської, Сумської та Чернігівської областей.
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, станом на 30 серпня українські військові у Курській області просунулися ще на два кілометри.
Також раніше Повітряні сили показали відео знищення мосту через річку Сейм у Курській області.
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