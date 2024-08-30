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Воздушные силы показали, как летчик Karaya уничтожает переправы в Курской области

Пятница 30 августа 2024 18:52
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Воздушные силы показали, как летчик Karaya уничтожает переправы в Курской области Фото: лётчик Вадим "Karaya" Ворошилов (wikimedia.org/User_RajatonRakkaus)
Автор: Наталья Кава

Украинский лётчик Вадим Ворошилов, с позывным Karaya, отработал в Курской области. Он уничтожил мостовые переправы.

Как сообщает РБК-Украина, видео работы летчика было опубликовано в Telegram-канале Воздушных сил.

Как рассказали в воздушных силах, каждый день они планируют операции в Курской области. Во время таких планировок происходит программирование средств поражения, а затем происходит боевой вылет.

"Высокоточный удар, объективный контроль и благодарность от командующего. И так каждый день! Неустанно и самоотверженно", - говорится в сообщении.

На видео показана подготовка украинского самолета МиГ-29, применяющего авиабомбы GBU-62 JDAM-ER и уничтожающая мостовые переправы в Курской области. Также показан пилот, выполняющий эти операции, – это летчик Вадим "Karaya" Ворошилов.

Кто такой Ворошилов

Вадим Ворошилов, позывной Karaya, - украинский военный летчик, герой Украины, известный своими успешными действиями во время войны против российской агрессии. Он приобрел известность в 2022 году после того, как уничтожил несколько вражеских дронов и ракет во время воздушного боя. Один из его наиболее известных эпизодов – успешная катапультация после сбивания его самолета в ходе выполнения боевого задания.

Подробно о Karaya – читайте в материале РБК-Украина.

Бои в Курской области

С 6 августа украинские военные проводят наступление в приграничных районах Курской области, взяв под контроль около 100 населенных пунктов. Украина также объявила о создании буферной зоны. Президент Зеленский заявил, что это помогло снизить угрозу для Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, на 30 августа украинские военные в Курской области продвинулись еще на два километра.

Также ранее Воздушные силы показали видео уничтожение моста через реку Сейм в Курской области.

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