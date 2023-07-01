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Повітряні сили підсумували роботу ППО в червні: список

Фото: повітряні сили підсумували роботу ППО в червні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом червня наша протиповітряна оборона приземлила більше 150 "Шахедів" й 140 крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

Підсумки роботи ППО в червні

01.06:

  • 7 балістичних ракет "Іскандер-М";
  • 3 крилаті ракети "Іскандер-К".

02.06:

  • 21 "шахед";
  • 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.

04.06:

  • 4 крилаті ракети Х-101/Х-555;
  • 3 "шахеди".

06.06:

  • 35 крилатих ракет Х-101/Х-555.

09.06:

  • 4 крилаті ракети Х-101/Х-555;
  • 10 "шахедів" та "Ланцетів";
  • 4 БпЛА "Орлан", "Supercam".

10.06:

  • 2 крилаті ракети (тип уточнюється);
  • 20 "шахедів";
  • 12 БпЛА ОТР.

11.06:

  • 6 "шахедів".

13.06:

  • 11 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 1 "шахед".

14.06:

  • 3 крилаті ракети "Калібр";
  • 9 "шахедів".

15.06:

  • 1 крилата ракета Х-101/Х-555;
  • 20 "шахедів";
  • 1 БпЛА "Орлан-10".

16.06:

  • 2 "шахеди";
  • 1 БпЛА "Ланцет";
  • 3 БпЛА "Орлан-10", "Орлан-30", Zala;
  • 6 аеробалістичних ракет Х-47;
  • 6 крилатих ракет "Калібр";
  • 2 розвідувальних БпЛА;
  • 2 ударних вертольоти Ка-52.

17.06:

  • 2 ударних вертольоти Ка-52;
  • 4 "шахеди";
  • 1 БпЛА "Ланцет";
  • 7 розвідувальних БпЛА.

18.06:

  • 1 ударний вертоліт Ка-52.

19.06:

  • 4 крилаті ракети "Калібр";
  • 4 "шахеди";
  • ударний вертоліт Ка-52.

20.06:

  • 32 "шахеди".

21.06:

  • ударний вертоліт Мі-24.

22.06:

  • 3 "шахеди".

23.06:

  • 13 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 1 розвідувальний БпЛА.
  • ударний вертоліт Ка-52;

24.06:

  • 40 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 1 крилата ракета "Калібр";
  • 2 "шахеди".

26.06:

  • 2 крилаті ракети "Калібр";
  • 7 "шахедів";
  • 4 ударних БпЛА (тип не встановлено);

28.06:

  • 6 "шахедів";

30.06:

  • 10 "шахедів".

Фото: повітряні сили підсумували роботу ППО в червні (t.me/MykolaOleshchuk)

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