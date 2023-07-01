Воздушные силы подытожили работу ПВО в июне: список
Фото: воздушные силы подытожили работу ПВО в июне (Getty Images)
В течение июня наша противовоздушная оборона приземлила более 150 "Шахедов" и 140 крылатых ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.
Итоги работы ПВО в июне
01.06:
- 7 баллистических ракет "Искандер-М";
- 3 крылатых ракеты "Искандер-К".
02.06:
- 21 "шахед";
- 15 крылатых ракет Х-101/Х-555.
04.06:
- 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
- 3 "шахеда".
06.06:
- 35 крылатых ракет Х-101/Х-555.
09.06:
- 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
- 10 "шахедов" и "ланцетов";
- 4 БПЛА "Орлан", "Supercam".
10.06:
- 2 крылатые ракеты (тип уточняется);
- 20 "шахедов";
- 12 БпЛА ОТР.
11.06:
13.06:
- 11 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 1 "шахед".
14.06:
- 3 крылатые ракеты "Калибр";
- 9 "шахедов".
15.06:
- 1 крылатая ракета Х-101/Х-555;
- 20 "шахедов";
- 1 БПЛА "Орлан-10".
16.06:
- 2 "шахеда";
- 1 БПЛА "Ланцет";
- 3 БпЛА "Орлан-10", "Орлан-30", Zala;
- 6 аэробалистических ракет Х-47;
- 6 крылатых ракет "Калибр";
- 2 разведывательных БпЛА;
- 2 ударных вертолета Ка-52.
17.06:
- 2 ударных вертолета Ка-52;
- 4 "шахеда";
- 1 БПЛА "Ланцет";
- 7 разведывательных БПЛА.
18.06:
- 1 ударный вертолет Ка-52.
19.06:
- 4 крылатые ракеты "Калибр";
- 4 "шахеда";
- ударный вертолет Ка-52.
20.06:
21.06:
22.06:
23.06:
- 13 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 1 разведывательный БпЛА.
- ударный вертолет Ка-52;
24.06:
- 40 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 1 крылатая ракета "Калибр";
- 2 "шахеда".
26.06:
- 2 крылатые ракеты "Калибр";
- 7 "шахедов";
- 4 ударных БпЛА (тип не установлен);
28.06:
30.06:
Фото: воздушные силы подытожили работу ПВО в июне (t.me/MykolaOleshchuk)