Повітряні сили підбили підсумки за тиждень: збито 700 ворожих цілей

Військові розповіли, що протягом тижня з 3 по 9 березня протиповітряною обороною збито 700 засобів повітряного нападу противника. Серед них:

25 крилатих ракет Х-101;

8 крилатих ракет Калібр;

1 крилату ракету Іскандер-К;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

520 ударних дронів типу Shahed;

39 розвідувальних дронів;

106 дронів інших типів.

Крім того, за останній тиждень тактична авіація Повітряних сил здійснила понад 120 літаковильотів на:

вогневе ураження та авіаційна підтримка військ - 44;

винищувальне авіаційне прикриття - 80;

повітряна розвідка - 21.

Військові розповіли, що пілоти Повітряних сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами та ракетами різних типів, в результаті чого було уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.

Водночас, за тиждень підрозділами БпАК Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 1134 бойові вильоти:

1029 розвідувальних вильотів БПЛА;

105 скидів та удари FPV-дронами.

Внаслідок чого ліквідовано: