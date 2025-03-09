Повітряні сили підбили підсумки за тиждень: збито 700 ворожих цілей

Повітряні сили ЗСУ підбили підсумки за останній тиждень. Загалом знищено 700 засобів повітряного нападу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
Військові розповіли, що протягом тижня з 3 по 9 березня протиповітряною обороною збито 700 засобів повітряного нападу противника. Серед них:
Крім того, за останній тиждень тактична авіація Повітряних сил здійснила понад 120 літаковильотів на:
Військові розповіли, що пілоти Повітряних сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами та ракетами різних типів, в результаті чого було уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили.
Водночас, за тиждень підрозділами БпАК Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 1134 бойові вильоти:
Внаслідок чого ліквідовано:
Нагадаємо, що загалом минулої доби втрати РФ становили 1180 військових.
Також українські воїни знешкодили 6 танків, 14 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, три РСЗВ, два засоби ППО, 190 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 142 автомобілі та одиницю спеціальної техніки окупантів.
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