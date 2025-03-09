Воздушные силы подвели итоги за неделю: сбито 700 вражеских целей

Воздушные силы ВСУ подвели итоги за последнюю неделю. Всего уничтожено 700 средств воздушного нападения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Военные рассказали, что в течение недели с 3 по 9 марта противовоздушной обороной сбито 700 средств воздушного нападения противника. Среди них:
Кроме того, за последнюю неделю тактическая авиация Воздушных сил осуществила более 120 самолетовылетов на:
Военные рассказали, что пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами различных типов, в результате чего были поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы.
В то же время, за неделю подразделениями БпАК Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил осуществлено 1134 боевых вылетов:
В результате чего ликвидировано:
Напомним, что в целом за прошедшие сутки потери РФ составили 1180 военных.
Также украинские воины обезвредили 6 танков, 14 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, три РСЗО, два средства ПВО, 190 БПЛА оперативно-тактического уровня, 142 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.
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