Воздушные силы подвели итоги за неделю: сбито 700 вражеских целей

Военные рассказали, что в течение недели с 3 по 9 марта противовоздушной обороной сбито 700 средств воздушного нападения противника. Среди них:

25 крылатых ракет Х-101;

8 крылатых ракет Калибр;

1 крылатую ракету Искандер-К;

1 управляемую авиационную ракету Х-59;

520 ударных дронов типа Shahed;

39 разведывательных дронов;

106 дронов других типов.

Кроме того, за последнюю неделю тактическая авиация Воздушных сил осуществила более 120 самолетовылетов на:

огневое поражение и авиационная поддержка войск - 44;

истребительное авиационное прикрытие - 80;

воздушная разведка - 21.

Военные рассказали, что пилоты Воздушных сил нанесли десятки авиаударов по вражеским позициям бомбами и ракетами различных типов, в результате чего были поражены пункты управления, районы сосредоточения техники и живой силы.

В то же время, за неделю подразделениями БпАК Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил осуществлено 1134 боевых вылетов:

1029 разведывательных вылетов БПЛА;

105 сбросов и удары FPV-дронами.

В результате чего ликвидировано: