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Повітряна загроза була три години. У Київській області вночі чули звуки "Шахедів", - ОВА

Фото: повітряна тривога в Київській області цієї ночі тривала понад три години (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Київській області цієї ночі повітряна тривога лунала більше ніж три години. Місцеві жителі чули звуки іранських "Шахедів", але прильотів не було зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Олексія Кулебу в Telegram.

"Київщина! Понад три години вночі тривала повітряна тривога. Мешканці області чули звуки Шахедів. На території регіону ударів та прильотів не зафіксовано", - написав Кулеба.

Він також додав, що енергетики продовжують ліквідацію наслідків масованого обстрілу 5 грудня.

"За рішенням "Укренерго" впроваджені екстрені вимкнення", - додав очільник області.

Нагадаємо, цієї ночі вперше за довгий час росіяни атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136/131, які запустили орієнтовно з південно-східного напрямку.

За даними військових, з 14 ворожих дронів 11 збили Повітряні сили, ще три - ППО Сухопутних військ.

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Київська областьвоздушная тревога