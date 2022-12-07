Повітряна загроза була три години. У Київській області вночі чули звуки "Шахедів", - ОВА

"Київщина! Понад три години вночі тривала повітряна тривога. Мешканці області чули звуки Шахедів. На території регіону ударів та прильотів не зафіксовано", - написав Кулеба.

Він також додав, що енергетики продовжують ліквідацію наслідків масованого обстрілу 5 грудня.

"За рішенням "Укренерго" впроваджені екстрені вимкнення", - додав очільник області.

Нагадаємо, цієї ночі вперше за довгий час росіяни атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136/131, які запустили орієнтовно з південно-східного напрямку.

За даними військових, з 14 ворожих дронів 11 збили Повітряні сили, ще три - ППО Сухопутних військ.

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