Воздушная угроза была три часа. В Киевской области ночью слышали звуки "Шахедов", - ОВА

"Киевская область! Более трех часов ночью длилась воздушная тревога. Жители области слышали звуки Шахедов. На территории региона удары и прилеты не зафиксированы", - написал Кулеба.

Он также добавил, что энергетики продолжают ликвидацию последствий массированного обстрела 5 декабря.

"По решению "Укрэнерго" внедрены экстренные отключения", - добавил глава области.

Напомним, этой ночью впервые за долгое время россияне атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136/131, которые запустили ориентировочно с юго-восточного направления.

По данным военных, из 14 вражеских дронов 11 сбили Воздушные силы, еще три - ПВО Сухопутных войск.

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