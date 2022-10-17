Повітряна тривога та атака дронів: ситуація у Києві після обстрілів

Перші вибухи в Києві пролунали близько сьомої ранку 17 жовтня. Окупанти атакували столицю іранськими дронами-камікадзе Shahed-136.
Докладніше про те, що відбувається у Києві зараз - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Ранок у Києві розпочався з повітряної тривоги. Сирена пролунала о 06:23, після чого у столиці пролунала серія вибухів. За останніми даними, у місті пролунало 5 вибухів.
Зазначимо, на даний момент у столиці також оголошено повітряну тривогу.
Окупанти атакували столицю іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, на які росіяни нанесли маркування "Герань-2".
Як повідомлялося, у бік Києва вранці летіло 28 дронів, більшість збили. Усі вибухи були зафіксовані у центральній частині Києва - у Шевченківському районі. Внаслідок атаки сталася пожежа в нежитловій будівлі, а також прогримів вибух у багатоповерховому будинку - троє людей загинули.
Через ранкову атаку роботу навчальних закладів Києва перевели на онлайн-формат. Крім того, у центрі міста перекрито рух транспорту на ділянках кількох вулиць. Кияни закликають не виїжджайте до центру міста без гострої потреби.
Фото: ситуація у Києві 17 жовтня (РБК-Україна)
За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, окрім Києва окупанти сьогодні також атакували дронами Сумську та Дніпропетровську області. Усього вранці Україна була атакована 43 дронами, з них 37 були збиті .
Також у мережі з'явилася інформація про те, що українці намагаються самі збити дрони, стріляючи по них. Глава МВС закликає громадян утриматися від подібних дій.
Нагадаємо, Іран продовжує заперечувати постачання дронів Росії. Зокрема, сьогодні офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані знову заявив, що його країна не постачала зброю жодній із країн, які перебувають у стані війни.
Разом з тим, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європа шукатиме докази участі Ірану у війні проти України. І якщо причетність Тегерана буде доведена, то йому загрожують жорсткі санкції.