Повітряна тривога та атака дронів: ситуація у Києві після обстрілів

Повітряна тривога

Ранок у Києві розпочався з повітряної тривоги. Сирена пролунала о 06:23, після чого у столиці пролунала серія вибухів. За останніми даними, у місті пролунало 5 вибухів.

Зазначимо, на даний момент у столиці також оголошено повітряну тривогу.

Дрони-камікадзе

Окупанти атакували столицю іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, на які росіяни нанесли маркування "Герань-2".

Як повідомлялося, у бік Києва вранці летіло 28 дронів, більшість збили. Усі вибухи були зафіксовані у центральній частині Києва - у Шевченківському районі. Внаслідок атаки сталася пожежа в нежитловій будівлі, а також прогримів вибух у багатоповерховому будинку - троє людей загинули.

Школи та транспорт

Через ранкову атаку роботу навчальних закладів Києва перевели на онлайн-формат. Крім того, у центрі міста перекрито рух транспорту на ділянках кількох вулиць. Кияни закликають не виїжджайте до центру міста без гострої потреби.

Фото: ситуація у Києві 17 жовтня (РБК-Україна)

Що каже МВС

За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, окрім Києва окупанти сьогодні також атакували дронами Сумську та Дніпропетровську області. Усього вранці Україна була атакована 43 дронами, з них 37 були збиті .

Також у мережі з'явилася інформація про те, що українці намагаються самі збити дрони, стріляючи по них. Глава МВС закликає громадян утриматися від подібних дій.