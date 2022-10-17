Воздушная тревога и атака дронов: ситуация в Киеве после обстрелов

Первые взрывы в Киеве прозвучали около семи утра 17 октября. Оккупанты атаковали столицу иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.
Подробнее о том, что происходит в Киеве сейчас - в материале РБК-Украина ниже.
Утро в Киеве началось с воздушной тревоги. Сирена прозвучала в 06:23, после чего в столице прозвучала серия взрывов. По последним данным, в городе прогремело 5 взрывов.
Отметим, на данный момент в столице также объявлена воздушная тревога.
Оккупанты атаковали столицу иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, на которые россияне нанесли маркировку "Герань-2".
Как сообщалось, в сторону Киева утром летели 28 дронов, большинство сбили. Все взрывы были зафиксированы в центральной части Киева - в Шевченковском районе. В результате атаки произошел пожар в нежилом здании, а также прогремел взрыв в многоэтажном доме - три человека погибли.
Из-за утренней атаки работу учебных заведений Киева перевели в онлайн-формат. Кроме того, в центре города перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц. Киевлян призывают не выезжайте в центр города без острой необходимости.
Фото: ситуация в Киеве 17 октября (РБК-Украина)
По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, помимо Киева оккупанты сегодня также атаковали дронами Сумскую и Днепропетровскую области. Всего утром Украина была атакована 43 дронами, из них 37 были сбиты.
Также в сети появилась информация о том, что украинцы пытаются сами сбить дроны, стреляя по ним. Глава МВД призывает граждан воздержаться от подобных действий.
Напомним, Иран продолжает отрицать поставки дронов России. В частности, сегодня официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани снова заявил, что его страна не поставляла оружие ни одной из стран, находящихся в состоянии войны.
Вместе с тем, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европа будет искать доказательства участия Ирана в войне против Украины. И если причастность Тегерана будет доказана, ему грозят жесткие санкции.