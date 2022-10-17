Воздушная тревога и атака дронов: ситуация в Киеве после обстрелов

Воздушная тревога

Утро в Киеве началось с воздушной тревоги. Сирена прозвучала в 06:23, после чего в столице прозвучала серия взрывов. По последним данным, в городе прогремело 5 взрывов.

Отметим, на данный момент в столице также объявлена воздушная тревога.

Дроны-камикадзе

Оккупанты атаковали столицу иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, на которые россияне нанесли маркировку "Герань-2".

Как сообщалось, в сторону Киева утром летели 28 дронов, большинство сбили. Все взрывы были зафиксированы в центральной части Киева - в Шевченковском районе. В результате атаки произошел пожар в нежилом здании, а также прогремел взрыв в многоэтажном доме - три человека погибли.

Школы и транспорт

Из-за утренней атаки работу учебных заведений Киева перевели в онлайн-формат. Кроме того, в центре города перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц. Киевлян призывают не выезжайте в центр города без острой необходимости.

Фото: ситуация в Киеве 17 октября (РБК-Украина)

Что говорит МВД

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, помимо Киева оккупанты сегодня также атаковали дронами Сумскую и Днепропетровскую области. Всего утром Украина была атакована 43 дронами, из них 37 были сбиты.

Также в сети появилась информация о том, что украинцы пытаются сами сбить дроны, стреляя по ним. Глава МВД призывает граждан воздержаться от подобных действий.