Повітряна тривога охопила Україну, в Білорусі підняли винищувачі: що відомо про загрозу

В Україні сьогодні, 25 грудня оголошена масштабна повітряна тривога. Небезпеку пов'язують з активністю російської авіації в Білорусі.

Все що відомо про загрозу з повітря - читайте в матеріалі РБК-Україна.

09:47. Вибухи в Києві пов'язані з плановою роботою наших військових

Така інформація з'явилася в місцевих Tg-каналах, які повідомляють, що вибухи нібито не пов'язані з повітряною тривогою.

"За оновленою інформацією, вибухи в Києві - це наші військові, читачі, що знаходяться поряд, це підтверджують", - пишуть в мережі.

09:44. Третій вибух пролунав у столиці.

09:37. Повторний вибух чують в столиці.

Оновлено 09:37. У Києві пролунав вибух.

Його почули жителі лівого берега. Причини поки не відомі.

Авіація Росії піднята в Білорусі

За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", йдеться про підняття таких літаків:

08:30. Барановичі, зліт винищувача.

08:47. Мачулищи, злетів ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" з рег. номером RF-93966.

09:08. Барановичі, зліт другого винищувача супроводу.

09:15 Мачулищи, злетів МіГ-31К (є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал") ВКС РФ з реєстр. номером RF-92445.

Що кажуть в ЗСУ

Тим часом речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що оголошення повітряної тривоги безпосередньо пов'язане зі зльотом винищувачів в Білорусі. Особливо, небезпека оголошується, коли росіяни підіймають в повітря МіГ-31К, що є носієм "Кинжалів".

"Готовність у нас, зрозуміло, підвищена, тому що все що злітає повинно бути на контролі і відповідна реакція має бути. У нас є інформація, що слідом за тактичною авіацією є зліт МіГ-31К, що є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". Тому зрозуміло, що після цього буде оголошена повітряна тривога", - розповів Ігнат.

Він додав, що повітряні тривоги в Україні почастішають, адже Росія нещодавно повернула ці МіГ-31К до Білорусі.

Українців попередили про загрозу ударів

Нагадаємо, вчора в ОК "Південь" повідомили, ймовірно, ворог готується до завдання масованих ракетних ударів.

У Чорному морі корабельне угруповання ворога вчора було збільшено до 14 одиниць, серед яких 2 надводних і 2 підводних ракетоносії. Сумарне спорядження "Калібрами" може сягати 24 ракет.

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