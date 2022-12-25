ua ru
Нд, 25 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Повітряна тривога охопила Україну, в Білорусі підняли винищувачі: що відомо про загрозу

Новость на русском →
Київ, Неділя 25 грудня 2022 09:31
Повітряна тривога охопила Україну, в Білорусі підняли винищувачі: що відомо про загрозу Фото: повітряна тривога охопила Україну 25 грудня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 25 грудня оголошена масштабна повітряна тривога. Небезпеку пов'язують з активністю російської авіації в Білорусі.

Все що відомо про загрозу з повітря - читайте в матеріалі РБК-Україна.

09:47. Вибухи в Києві пов'язані з плановою роботою наших військових

Така інформація з'явилася в місцевих Tg-каналах, які повідомляють, що вибухи нібито не пов'язані з повітряною тривогою.

"За оновленою інформацією, вибухи в Києві - це наші військові, читачі, що знаходяться поряд, це підтверджують", - пишуть в мережі.

09:44. Третій вибух пролунав у столиці.

09:37. Повторний вибух чують в столиці.

Оновлено 09:37. У Києві пролунав вибух.

Його почули жителі лівого берега. Причини поки не відомі.

Повітряна тривога охопила Україну, в Білорусі підняли винищувачі: що відомо про загрозу

Авіація Росії піднята в Білорусі

За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", йдеться про підняття таких літаків:

  • 08:30. Барановичі, зліт винищувача.
  • 08:47. Мачулищи, злетів ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" з рег. номером RF-93966.
  • 09:08. Барановичі, зліт другого винищувача супроводу.
  • 09:15 Мачулищи, злетів МіГ-31К (є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал") ВКС РФ з реєстр. номером RF-92445.

Що кажуть в ЗСУ

Тим часом речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що оголошення повітряної тривоги безпосередньо пов'язане зі зльотом винищувачів в Білорусі. Особливо, небезпека оголошується, коли росіяни підіймають в повітря МіГ-31К, що є носієм "Кинжалів".

"Готовність у нас, зрозуміло, підвищена, тому що все що злітає повинно бути на контролі і відповідна реакція має бути. У нас є інформація, що слідом за тактичною авіацією є зліт МіГ-31К, що є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". Тому зрозуміло, що після цього буде оголошена повітряна тривога", - розповів Ігнат.

Він додав, що повітряні тривоги в Україні почастішають, адже Росія нещодавно повернула ці МіГ-31К до Білорусі.

Українців попередили про загрозу ударів

Нагадаємо, вчора в ОК "Південь" повідомили, ймовірно, ворог готується до завдання масованих ракетних ударів.

У Чорному морі корабельне угруповання ворога вчора було збільшено до 14 одиниць, серед яких 2 надводних і 2 підводних ракетоносії. Сумарне спорядження "Калібрами" може сягати 24 ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України воздушная тревога ракетный удар
NEWS
Стали сильнішими. Якою зброєю посилилася армія України за 10 місяців війни
Стали сильнішими. Якою зброєю посилилася армія України за 10 місяців війни
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація