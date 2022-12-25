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Воздушная тревога охватила Украину, в Беларуси подняли истребители: что известно об угрозе

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Киев, Воскресенье 25 декабря 2022 09:31
Воздушная тревога охватила Украину, в Беларуси подняли истребители: что известно об угрозе Фото: воздушная тревога охватила Украину 25 декабря (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 25 декабря объявлена масштабная воздушная тревога. Опасность связана с активностью российской авиации в Беларуси.

Все что известно об угрозе с воздуха - читайте в материале РБК-Украина.

10:13. В Беларуси взлет очередного истребителя.

"Барановичи, взлет истребителя сопровождения", - сообщает мониторинговая группа "Гаюн".

09:47. Взрывы в Киеве связаны с плановой работой наших военных

Такая информация появилась в местных Tg-каналах, сообщающих, что взрывы якобы не связаны с воздушной тревогой.

"По обновленной информации, взрывы в Киеве - это наши находящиеся рядом военные, читатели это подтверждают", - пишут в сети.

09:44. Третий взрыв раздался в столице.

09:37. Повторный взрыв слышат в столице.

Обновлено 09:37. В Киеве раздался взрыв.

Его услышали жители левого берега. Причины пока не известны.

Воздушная тревога охватила Украину, в Беларуси подняли истребители: что известно об угрозе

Авиация России поднята в Беларуси

По информации мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", речь идет о поднятии следующих самолетов:

  • 08:30. Барановичи, взлет истребителя.
  • 08:47. Мачулищи, взлетел ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с рег. номером RF-93966.
  • 09:08. Барановичи, взлет второго истребителя сопровождения.
  • 09:15 Мачулищи, взлетел МиГ-31К (является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал") ВКС РФ с реестр. номером RF-92445.

Что говорят в ВСУ

Между тем спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что объявление воздушной тревоги напрямую связано со взлетом истребителей в Беларуси. Особенно опасность объявляется, когда россияне поднимают в воздух МиГ-31К, являющийся носителем "Кинжалов".

"Готовность у нас, разумеется, повышена, потому что все взлетающее должно быть на контроле и ответная реакция должна быть. У нас есть информация, что вслед за тактической авиацией является взлет МиГ-31К, являющийся носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Поэтому понятно, что после этого будет объявлена воздушная тревога", - рассказал Игнат.

Он добавил, что воздушные тревоги в Украине участятся, ведь Россия недавно вернула эти МиГ-31К в Беларусь.

Украинцев предупредили об угрозе ударов

Напомним, вчера в ОК "Юг" сообщили, вероятно, враг готовится к нанесению массированных ракетных ударов.

В Черном море корабельная группировка врага вчера была увеличена до 14 единиц, среди которых 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя. Суммарное снаряжение "Калибрами" может достигать 24 ракет.

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