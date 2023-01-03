Повітряна тривога була оголошена в низці областей: ЗСУ назвали причину

13:59. Повітряна тривога знову оголошена на сході України

Оновлено 13:47. Пішли відбої по областях.

"Тривоги оголошуються через різні причини. Це і авіаційна активність, може бути загроза застосування авіації дальніх бомбардувальників Ту-22. Також стратегічної авіації як Ту-95 чи загроза "Калібрів". Цього разу це ракетна небезпека, загроза застосування балістичних ракет, які можуть наразі долетіти в ті області, які позначені червоним кольором", - розповів Ігнат.



Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські війська можуть готуватися до нової ракетної атаки по Україні.

Додамо, за даними української розвідки, Росія має крилатих ракет на 2-3 рази для завдання потужних масованих ракетних ударів по Україні.

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