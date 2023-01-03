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Воздушная тревога была объявлена в ряде областей: ВСУ назвали причину

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В ряде областей Украины сегодня, 3 января была объявлена воздушная тревога. Причиной тому является угроза применения врагом баллистических ракет с восточного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

13:59. Воздушная тревога снова объявлена на востоке Украины

Обновлено 13:47. Пошли отбои по областям.

"Тревоги объявляются по разным причинам. Это и авиационная активность, может быть угроза применения авиации дальних бомбардировщиков Ту-22. Также стратегической авиации как Ту-95 или угроза "Калибров". В этот раз это ракетная опасность, угроза применения баллистических ракет, которые могут сейчас долететь в те области, которые отмечены красным цветом", - рассказал Игнат.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские войска могут готовиться к новой ракетной атаке по Украине.

Добавим, по данным украинской разведки, у России есть крылатые ракеты в 2-3 раза для нанесения мощных массированных ракетных ударов по Украине.

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