Повітряна тривога в Києві та області через крилаті ракети

"Київ та область, крилаті ракети наближаються зі сходу! Перебувайте в укриттях!" - ідеться у дописі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна тривога також оголошена по всій Україні.

Карта повітряних тривог виглядє так:

Перед цим у Києві була оголошена тривога через ударні дрони.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про кілька ворожих безпілотників, які рухаються в напрямку міста з північного сходу.

Також "дронова небезпека" була оголошена у північних, південних та східних областях України.