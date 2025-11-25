UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Повітряна тривога в Києві та області через крилаті ракети

Фото: кияни в метро під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Києві та області оголошено повторну повітряну тривоги через крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Київ та область, крилаті ракети наближаються зі сходу! Перебувайте в укриттях!" - ідеться у дописі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна тривога також оголошена по всій Україні. 

Карта повітряних тривог виглядє так:

Перед цим у Києві була оголошена тривога через ударні дрони. 

Повітряні сили ЗСУ попереджали про кілька ворожих безпілотників, які рухаються в напрямку міста з північного сходу.

Також "дронова небезпека" була оголошена у північних, південних та східних областях України.

Масована атака на Київ

У ніч на 25 листопада Київ зазнав масованої атаки з використанням крилатих, балістичних ракет і дронів-камікадзе:

  • ворог атакував дронами, крилатими ракетами типу "Калібр", балістикою та ракетами типу "Кинжал" - все летіло на Київ;
  • є пошкодження як мінімум двох багатоповерхівок - у центральній частині та на лівому березі;
  • постраждали 7 людей, 18 було врятовано;
  • повідомляється про 2 загиблих.
Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВійна в УкраїніРакети