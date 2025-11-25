Повітряна тривога в Києві та області через крилаті ракети

У Києві та області оголошено повторну повітряну тривоги через крилаті ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Київ та область, крилаті ракети наближаються зі сходу! Перебувайте в укриттях!" - ідеться у дописі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряна тривога також оголошена по всій Україні.
Карта повітряних тривог виглядє так:
Перед цим у Києві була оголошена тривога через ударні дрони.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про кілька ворожих безпілотників, які рухаються в напрямку міста з північного сходу.
Також "дронова небезпека" була оголошена у північних, південних та східних областях України.
У ніч на 25 листопада Київ зазнав масованої атаки з використанням крилатих, балістичних ракет і дронів-камікадзе: