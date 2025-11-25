RU

Воздушная тревога в Киеве и области из-за крылатых ракет

Фото: киевляне в метро во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Киеве и области объявлена повторная воздушная тревога из-за крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Киев и область, крылатые ракеты приближаются с востока! Находитесь в укрытиях!" - говорится в заметке Воздушных сил ВСУ.

Воздушная тревога также объявлена по всей Украине.

Карта воздушных тревог выглядит так:

Перед этим в Киеве была объявлена тревога из-за ударных дронов.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о нескольких вражеских беспилотниках, которые движутся в направлении города с северо-востока.

Также "дроновая опасность" была объявлена в северных, южных и восточных областях Украины.

 

Массированная атака на Киев

В ночь на 25 ноября Киев подвергся массированной атаке с использованием крылатых, баллистических ракет и дронов-камикадзе:

  • враг атаковал дронами, крылатыми ракетами типа "Калибр", баллистикой и ракетами типа "Кинжал" - все летело на Киев;
  • есть повреждения как минимум двух многоэтажек - в центральной части и на левом берегу;
  • пострадали 7 человек, 18 были спасены;
  • сообщается о 2 погибших.

