Воздушная тревога в Киеве и области из-за крылатых ракет

"Киев и область, крылатые ракеты приближаются с востока! Находитесь в укрытиях!" - говорится в заметке Воздушных сил ВСУ.

Воздушная тревога также объявлена по всей Украине.

Карта воздушных тревог выглядит так:

Перед этим в Киеве была объявлена тревога из-за ударных дронов.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о нескольких вражеских беспилотниках, которые движутся в направлении города с северо-востока.

Также "дроновая опасность" была объявлена в северных, южных и восточных областях Украины.