Головна » Новини » Війна в Україні

Повітряна тривога в Києві та області через крилаті ракети

Київ, Вівторок 25 листопада 2025 07:18
UA EN RU
Повітряна тривога в Києві та області через крилаті ракети Фото: кияни в метро під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Києві та області оголошено повторну повітряну тривоги через крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Київ та область, крилаті ракети наближаються зі сходу! Перебувайте в укриттях!" - ідеться у дописі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна тривога також оголошена по всій Україні.

Карта повітряних тривог виглядє так:

Повітряна тривога в Києві та області через крилаті ракети

Перед цим у Києві була оголошена тривога через ударні дрони.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про кілька ворожих безпілотників, які рухаються в напрямку міста з північного сходу.

Також "дронова небезпека" була оголошена у північних, південних та східних областях України.

Масована атака на Київ

У ніч на 25 листопада Київ зазнав масованої атаки з використанням крилатих, балістичних ракет і дронів-камікадзе:

  • ворог атакував дронами, крилатими ракетами типу "Калібр", балістикою та ракетами типу "Кинжал" - все летіло на Київ;
  • є пошкодження як мінімум двох багатоповерхівок - у центральній частині та на лівому березі;
  • постраждали 7 людей, 18 було врятовано;
  • повідомляється про 2 загиблих.
