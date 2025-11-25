Воздушная тревога в Киеве и области из-за крылатых ракет
В Киеве и области объявлена повторная воздушная тревога из-за крылатых ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Киев и область, крылатые ракеты приближаются с востока! Находитесь в укрытиях!" - говорится в заметке Воздушных сил ВСУ.
Воздушная тревога также объявлена по всей Украине.
Карта воздушных тревог выглядит так:
Перед этим в Киеве была объявлена тревога из-за ударных дронов.
Воздушные силы ВСУ предупреждали о нескольких вражеских беспилотниках, которые движутся в направлении города с северо-востока.
Также "дроновая опасность" была объявлена в северных, южных и восточных областях Украины.
Массированная атака на Киев
В ночь на 25 ноября Киев подвергся массированной атаке с использованием крылатых, баллистических ракет и дронов-камикадзе:
- враг атаковал дронами, крылатыми ракетами типа "Калибр", баллистикой и ракетами типа "Кинжал" - все летело на Киев;
- есть повреждения как минимум двух многоэтажек - в центральной части и на левом берегу;
- пострадали 7 человек, 18 были спасены;
- сообщается о 2 погибших.