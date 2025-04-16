Повітряна тривога у більшості областей України: є загроза балістики

Повітряна тривога у середу, 16 квітня, охопила більшість областей України. Військові попередили українців про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Ракетна небезпека в областях де оголошена повітряна тривога! Загроза балістики", - йдеться у повідомленні.

Спочатку повітряну тривогу оголосили на сході України. Потім "почервоніли" південні та центральні області України.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 12:45



Варто зазначити, що після оголошення тривоги Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух швидкісної цілі у Дніпропетровській області, а згодом - про рух цілі у напрямку Кривого Рогу.

Нагадаємо, що 4 квітня російські війська атакували житловий мікрорайон Кривого Рогу балістикою, а саме "Іскандером" з касетними боєприпасами. Внаслідок атаки у місті пошкоджені майже два десятки багатоквартирних будинків, шість навчальних закладів, ресторан, понад 30 авто.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА, станом на 16 квітня кількість жертв ворожої атаки зросла до 20 осіб. У лікарні помер 23-річний хлопець, який отримав поранення. Серед загиблих дев'ятеро дітей.