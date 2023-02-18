Повітряна куля чи БПЛА: названо ймовірні причини нещодавньої тривоги у Вінницькій області

"Зараз теж іде робота, виявляють наші Повітряні сили, дивляться, що там у Вінницькій області. Зокрема лунає сигнал повітряної тривоги (вже дали відбій - ред.). Ціль малопомітна і малошвидкісна, зараз встановлюється, що це за тип цілі. Можливо, це якийсь БПЛА, а можливо куля", - каже Ігнат.

Він пояснив, якщо це куля, то може йти про таку, яка напомпована газом, що й підіймає її на велику висоту.

"Мова йде про кілометри, тому збити її стрілецькою зброю непросто. Вона може нести кутові відбивачі, вони мають якесь металічне покриття, це може бути навіть звичайна фольга, і ворог намагається спровокувати Сили оборони для того, щоб по тій кулі відпрацьовували зокрема зенітними засобами, і таким чином виявляти місце розташування наших сил та засобів ППО, щоб знову ж таки планувати нові маршрути. Ну і плюс виснаження наших ППО", - розповів Ігнат.

Що сталося

Нагадаємо, нещодавно у Вінницькій області оголошували повітряну тривогу. Тим часом моніторингові Telegram-канали, повідомили, що у небі над областю зафіксований повітряний об‘єкт і не виключається, що це може бути повітряна куля росіян.

Нагадаємо, раніше російську повітряну кулю з відбивачем виявили у небі над Київською областю.

Додамо, як пояснив РБК-Україна речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ворог запускає такі кулі, щоб відволікати та виснажувати українську ППО, адже військовим доводиться за ними слідкувати, а також, у випадку ухвалення відповідного рішення, збивати ракетами.

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