ua ru
Вт, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни знову запустили кульки з відбивачами в небо України: Ігнат пояснив мотиви

Новость на русском →
Київ, Вівторок 14 лютого 2023 18:50
Росіяни знову запустили кульки з відбивачами в небо України: Ігнат пояснив мотиви Фото: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Валерія Поліщук, Дмитро Левицький

Сьогодні росіяни знову запустили в український повітряний простір кульки з відбивачами, щоб "напружити" та відволікти сили ППО.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Не варто їх називати аеростатами. Вони не варті такої уваги, просто фонить у небі, щоб нас відволікати", - заявив він, додавши, що розмір цих повітряних кульок становить близько метра.

Як пояснив Ігнат, росіяни запускають кульки, щоб відволікати та виснажувати українську ППО, адже військовим доводиться за ними слідкувати, а також, у випадку ухвалення відповідного рішення, збивати ракетами. Також під час "атаки" повітряними кульками росіяни можуть запускати розвідувальні безпілотники.

Він також не виключив, що ці російські повітряні кульки могли сьогодні залетіти у небо Молдови та Румунії, адже їх рух залежить виключно від напрямку вітру.

Нагадаємо, 12 лютого повідомлялося про атаку "Шахедів" на Україну, однак пізніше виявилося, що росіяни запустили у небо розвідувальний дрон та декілька повітряних куль.

Крім того, сьогодні у Румунії виявили повітряну ціль, за характеристиками схожу на аеростат, через що у небо підняли винищувачі.

Додамо, що Молдова сьогодні тимчасово закривала повітряний простір. У мережі повідомляли, що причиною заборони став російський розвідувальний дрон, який перетнув простір країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Воздушные силы Украины Війна Росії проти України
NEWS
Рамштайн-9: чого чекати Україні від чергової зустрічі союзників
Рамштайн-9: чого чекати Україні від чергової зустрічі союзників
DAILY
Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ