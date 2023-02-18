Воздушный шар или БПЛА: названы вероятные причины недавней тревоги в Винницкой области

"Сейчас тоже идет работа, обнаруживают наши Воздушные силы, смотрят, что там в Винницкой области. В частности, раздается сигнал воздушной тревоги (уже дали отбой - ред.). Цель малозаметна и малоскоростная, сейчас устанавливается, что это за тип цели. Возможно, это какой-то БПЛА, а может быть шар", - говорит Игнат.

Он объяснил, если это шар, то может идти речь о накаченном газом шаром, который и поднимающей его на большую высоту.

"Речь идет о километрах, поэтому сбить ее стрелковым оружием непросто. Она может нести угловые отражатели, они имеют какое-то металлическое покрытие, это может быть даже обычная фольга, и враг пытается спровоцировать Силы обороны для того, чтобы по тому шару отрабатывали в частности зенитными средствами, и таким образом выявлять месторасположение наших сил и средств ПВО, чтобы опять-таки планировать новые маршруты. Ну и плюс истощение наших ПВО", - рассказал Игнат.

Что произошло

Напомним, недавно в Винницкой области объявляли воздушную тревогу. Тем временем мониторинговые Telegram-каналы, сообщили, что в небе над областью зафиксирован воздушный объект и не исключается, что это может быть воздушный шар россиян.

Напомним, ранее российский воздушный шар с отражателем обнаружили в небе над Киевской областью.

Добавим, как объяснил РБК-Украина спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, враг запускает такие шары, чтобы отвлекать и истощать украинскую ПВО, ведь военным приходится за ними следить, а также, в случае принятия соответствующего решения, сбивать ракетами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.