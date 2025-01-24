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Повітряна атака РФ на Київську область: уточнено наслідки обстрілу (відео і фото)

Фото: наслідки атаки дронів на Київську область 24 січня вночі (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області через нічну ворожу дронову атаку пожежа та руйнування сталися у Фастівському районі та в місті Бровари. Рятувальники продовжують роботи з ліквідації наслідків удару, й відомо вже про 3 жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Надзвичайники вранці також оприлюднили фото та відео щодо наслідків російського дронового удару по Київській області.

"На Фастівщині уламки БПЛА влучили у 10-поверховий житловий будинок, спричинивши пожежу та руйнування на 6-7 поверхах", - передали надзвичайники.

У ДСНС додали, що там було евакуйовано 150 мешканців, та врятовано травмованого чоловіка з 6-го поверху та заблоковану жінку з 9-го поверху. 

Також надзвичайники поінформували, що на місці працюють 49 рятувальників, 13 одиниць техніки, психологи ДСНС надають підтримку постраждалим. Крім того, було розгорнуто пункт незламності.

"Виявлено загиблого чоловіка 1988 р.н.", - розповіли в ДСНС. 

Також у Службі розповіли, що у Броварах уламки БПЛА ворога зруйнували житловий будинок, і була пожежа, яку вже ліквідовано на площі 120 "квадратів". 

"Виявлено тіло загиблого чоловіка 1966 р.н., тривають пошуки його дружини 1965 р.н.", - передали в ДСНС.

 

Оновлено: кількість жертв зросла до трьох

Пізніше у Нацполіції розповіли, що у Київській області через "Шахедну" атаку вже відомо про 3 загиблих.

Повідомляється, що станом на 7:30 в одному з районів Київської області було зафіксовано пошкодження одного багатоквартирного будинку, в якому пошкоджено 11 квартир. 

А в іншому районі області пошкоджень зазнали 8 приватних будинків, 3 автомобілі, магазин, господарська споруда та паркан. додали в поліції.

"На жаль, троє людей загинули. Також 26-річний чоловік отримав опіки. Потерпілого доставлено до лікарні, де надається вся необхідна допомога", - розповіли в НПУ.

 

Удар "Шахедів" у Київській області

Нагадаємо, цієї ночі повідомлялося про роботу ППО в Київській області, де фіксували російські ударні безпілотники.

Як пізніше розповів представник влади Київської області, через падіння збитих дронів у двох населених пунктах регіону сталися пожежі у житлових будинках. Вогонь, зокрема, спалахнув у 10-поверхівці.

Згодом місцева влада поінформувала, що у Київській області через ворожу атаку загинули дві людини у двох населених пунктах. І ще було кілька постраждалих.

Також повідомлялося, що безпілотники противника були помічені й у столиці. Крім того, у Києві також було чути вибухи на тлі ворожої дронової атаки.

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Київська областьБровариДСНСПожежаАтака дронів