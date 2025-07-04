У повітрі - продукти горіння: у Києві просять зачинити вікна через атаку РФ

У Києві через атаку росіян виникли пожежі. У багатьох дворах - величезні вирви та знищені автомобілі після удару балістичними ракетами.

Кияни в соцмережах пишуть, що вулиці столиці повністю огорнуті чорним їдким димом і білого неба не видно взагалі.

Про те, що у повітрі висока концентрація продуктів горіння повідомляє і очільник ОВА Тимур Ткаченко.

"Маємо займання на низці локацій. Після завершення тривоги і повернення до домівок закрийте вікна. В повітрі висока концентрація продуктів горіння. Країна-терорист Росія наробила лиха. Нічого крім терору і вбивств росіяни не несуть. Це факт", - написав він.

Зазначимо, щоб вберегти себе від отруєння, необхідно не лише щільно зачинити вікна, двері та вентиляційні отвори, а й вимкнути кондиціонери та вентиляцію. Аби захистити органи дихання, рекомендується приготувати ватно-марлеві пов’язки, зволожені водою або слабким розчином соди.