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В воздухе - продукты горения: в Киеве просят закрыть окна из-за атаки РФ

Иллюстративное фото: дым в Киеве после атаки (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 4 июля российские войска осуществили массированный ракетно-дроновой удар по Киеву. В результате атаки было зафиксировано попадание в разных районах столицы.

Об этом информирует начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram чиновника.

В Киеве из-за атаки россиян возникли пожары. Во многих дворах - огромные воронки и уничтоженные автомобили после удара баллистическими ракетами.

Киевляне в соцсетях пишут, что улицы столицы полностью окутаны черным едким дымом и белого неба не видно вообще.

О том, что в воздухе высокая концентрация продуктов горения сообщает и глава ОВА Тимур Ткаченко.

"Имеем возгорание на ряде локаций. После завершения тревоги и возвращения в дома закройте окна. В воздухе высокая концентрация продуктов горения. Страна-террорист Россия наделала беды. Ничего кроме террора и убийств россияне не несут. Это факт", - написал он.

Отметим, чтобы уберечь себя от отравления, необходимо не только плотно закрыть окна, двери и вентиляционные отверстия, но и выключить кондиционеры и вентиляцию. Чтобы защитить органы дыхания, рекомендуется приготовить ватно-марлевые повязки, увлажненные водой или слабым раствором соды.

 

В Киеве воздушная тревога

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 17:15 из-за угрозы атаки дронов. Она продолжалась до 19:24, однако уже в 20:00 сирены прозвучали снова.

В ночь на 4 июля в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Столица находилась под комбинированной атакой российских террористов: били баллистикой и дронами.

Есть пострадавший в Голосеевском районе.

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