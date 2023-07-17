У повітрі понад 15 ворожих безпілотників. Ігнат назвав причину повітряної тривоги

"Багато безпілотників російських літає, більше 15 спостерігається на різних ділянках фронту. Винищувачів також близько трьох літаків Іл-22 і А-50. Плюс до того наша авіація працює теж по ворогу", - сказав Ігнат.

Атаки РФ по Україні

Нагадаємо, за минулу добу сигнал повітряної тривоги втричі було оголошено у місті Харків та області. Місцеві повідомляли про вибухи.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив, що місто та область вкотре під ударом росіян. Людей просять перебувати в укриттях. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, під обстрілом знову знаходиться Основʼянський район.

Також сигнал повітряної тривоги було оголошено у Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.