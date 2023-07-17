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В воздухе более 15 вражеских беспилотников. Игнат назвал причину воздушной тревоги

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Сейчас в воздушном пространстве Украины более 15 вражеских беспилотников и три российских истребителя. В ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Много беспилотники российские летают, более 15 наблюдаются на разных участках фронта. Истребителей также около трех самолетов Ил-22 и А-50. Плюс к тому наша авиация работает тоже по врагу", - сказал Игнат.

Атаки РФ по Украине

Напомним, за минувшие сутки сигнал воздушной тревоги втрое был объявлен в городе Харьков и области. Местные сообщали о взрывах.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил, что город и область в очередной раз под ударом россиян. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, под обстрелом находился Основанский район.

Также сигнал воздушной тревоги был объявлен в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Кроме того, российские войска в ночь на 15 июля в очередной раз пытались атаковать дронами-камикадзе юг Украины. Сработали силы ПВО, но есть и попадания.

Российская армия выпустила дроны-камикадзе типа Shahed. В Николаевской области были сбиты три беспилотника. Также есть попадания в Запорожской области.

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