В воздухе более 15 вражеских беспилотников. Игнат назвал причину воздушной тревоги

"Много беспилотники российские летают, более 15 наблюдаются на разных участках фронта. Истребителей также около трех самолетов Ил-22 и А-50. Плюс к тому наша авиация работает тоже по врагу", - сказал Игнат.

Атаки РФ по Украине

Напомним, за минувшие сутки сигнал воздушной тревоги втрое был объявлен в городе Харьков и области. Местные сообщали о взрывах.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупредил, что город и область в очередной раз под ударом россиян. Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, под обстрелом находился Основанский район.

Также сигнал воздушной тревоги был объявлен в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Кроме того, российские войска в ночь на 15 июля в очередной раз пытались атаковать дронами-камикадзе юг Украины. Сработали силы ПВО, но есть и попадания.

Российская армия выпустила дроны-камикадзе типа Shahed. В Николаевской области были сбиты три беспилотника. Также есть попадания в Запорожской области.