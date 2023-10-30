Без повісток та військкоматів. Чим смарт-мобілізація в Україні відрізнятиметься від діючих правил

Деталі проєкту

Міністерство цифрової трансформації працює над розробкою програми, що може значно змінити процес мобілізації в Україні.

Очільник відомства Михайло Федоров заявив, що пілотний проєкт під назвою "смарт-мобілізація" дозволить самостійно обирати спеціалізацію та підрозділ, де людина бажає проходити службу.

Перевагою нововведення має стати чесність та дотримання правил у комунікації між державою та громадянами.

Проєкт дозволить побачити, скільки українців мобілізуватимуться самостійно, як вони проходитимуть відбір та служитимуть, а також наскільки вони мотивовані.

Пілот смарт-мобілізації стартує в найближчі місяць-два. На першому етапі прийматимуть заявки на службу оператором дронів.

Як працюватиме смарт-мобілізація

Людина, яка прийняла рішення мобілізуватись до лав Сил оборони, завдяки проєкту смарт-мобілізація зможе онлайн обрати спеціалізацію, що враховує її здібності та побажання.

Також у програмі можна буде подивитися, в якому підрозділі проходитиме служба, які обов'язки треба буде виконувати на посаді, як відбуватиметься навчання.

Наразі відомо про наступні етапи смарт-мобілізації:

подача заявки та онлайн-тест;

співбесіда з рекрутером;

навчання;

відправка на службу в підрозділ за спеціальністю.

Як підкреслив міністр цифрової трансформації, якщо громадянин залишить заявку і пройде співбесіду, тести та навчання, він точно потрапить у ту роту і на ту посаду, на яку сам себе мобілізував.

Головні відмінності нововведення від чинних правил мобілізації

До ТЦК йти не треба

Смарт-мобілізація не передбачає необхідності відвідувати військкомат на відміну від стандартної процедури призову, коли всі мобілізаційні процедури здійснюються через Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки(ТЦК та СП).

Заявку на мобілізацію треба буде подавати онлайн самостійно і без примусу – як часто сприймають повістки.

Вибір спеціалізації та місця служби

Наразі місце проходження служби військовозобов'язаного визначають ТЦК та СП на підставі наявних потреб Сил оборони, бойового досвіду в особи, а також з урахуванням цивільної спеціальності. Водночас не поодинокі випадки коли людину мобілізують не за фахом.

Смарт-мобілізація дозволить уникнути цієї ситуації. Військовозобов'язаний може самостійно обрати спеціальність та дізнатися, в якому підрозділі проходитиме службу.

Співбесіда замість черг у військкоматі

Після проходження тестування та подачі заявки онлайн військовозобов'язаного запросять на співбесіду, де розкажуть всі нюанси проходження служби.

"Ти проходиш онлайн-тест, ти приходиш в нормальне приміщення до рекрутера, тобі пояснюють ще раз, де ти можеш служити", – розповів про ще одну відмінність смарт-мобілізації Михайло Федоров.

Спеціалізоване навчання

За чинними правилами, після мобілізації людина без досвіду служби спочатку потрапляє до навчального центру, де не менше місяця відбувається підготовка перед можливим відправленням на поле бою.

Смарт-мобілізація теж передбачає навчання, проте це не просто знайомство з базовими речами, а спеціалізована підготовка за обраним фахом з інструкторами, які мають бойовий досвід.

"Якщо ти підходиш за характеристиками, проходиш навчання, в якому ти не просто з базовими речами знайомишся, а тобі розповідають, що таке ситуаційна обізнаність, фахові експерти з поля бою, які керують дронами, де в тебе відбувається інший рівень навчання, і після цього ти вже потрапляєш на поле бою", – розповів очільник Мінцифри про новий проєкт на прикладі навчання операторів дронів.