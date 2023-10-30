Без повесток и военкоматов. Чем смарт-мобилизация в Украине будет отличаться от действующих правил

Детали проекта

Министерство цифровой трансформации работает над программой, которая может существенно изменить процесс мобилизации в Украине.

Глава ведомства Михаил Федоров заявил, что пилотный проект под названием "смарт-мобилизация" позволит самостоятельно выбирать специализацию и подразделение, где человек желает проходить службу.

Преимуществом нововведения должна стать честность и соблюдение правил в коммуникации между государством и гражданами.

Проект позволит увидеть, сколько украинцев будут мобилизоваться самостоятельно, как они будут проходить отбор и служить, а также насколько они мотивированы.

Пилот смарт-мобилизации стартует в ближайшие месяц-два. На первом этапе будут принимать заявки на службу оператором дронов.

Как будет работать смарт-мобилизация

Человек, который принял решение мобилизоваться в ряды Сил обороны, благодаря проекту смарт-мобилизация сможет онлайн выбрать специализацию, учитывающую ее способности и пожелания.

Также в программе можно будет посмотреть, в каком подразделении или роте будет проходить служба, какие обязанности нужно будет выполнять на должности, как будет организовано обучение.

На данный момент известно о следующих этапах смарт-мобилизации:

подача заявки и онлайн-тест;

собеседование с рекрутером;

обучение;

отправка на службу в подразделение по специальности.

Как подчеркнул министр цифровой трансформации, если человек оставит заявку и пройдет собеседование, тесты и обучение, он точно попадет в ту роту и на ту должность, на которую сам себя мобилизовал.

Главные отличия нововведения от действующих правил мобилизации

В ТЦК идти не нужно

Смарт-мобилизация не предполагает необходимости посещать военкомат в отличие от стандартной процедуры призыва, когда все мобилизационные процедуры осуществляются через Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Заявку на мобилизацию нужно будет подавать онлайн самостоятельно и без принуждения – как часто воспринимают повестки.

Выбор специализации и места службы

Сейчас место прохождения службы военнообязанного определяют ТЦК и СП на основании существующих потребностей Сил обороны, наличия боевого опыта у лица, а также с учетом гражданской специальности. В то же время не единичны случаи, когда человека мобилизуют не по специализации.

Смарт-мобилизация позволит избежать этой ситуации. Военнообязанный может самостоятельно выбрать специальность и узнать, в каком подразделении будет проходить службу.

Собеседование вместо очередей в военкомате

После прохождения тестирования и подачи заявки онлайн военнообязанного пригласят на собеседование, где расскажут все нюансы прохождения службы.

"Ты проходишь онлайн-тест, ты приходишь в нормальное помещение к рекрутеру, тебе объясняют еще раз, где ты можешь служить", – рассказал еще об одном отличии смарт-мобилизации Михаил Федоров.

Специализированное обучение

По действующим правилам, после мобилизации человек без опыта службы сначала попадает в учебный центр, где не менее месяца проходит подготовка перед возможной отправкой на поле боя.

Смарт-мобилизация тоже предполагает обучение, однако это не просто знакомство с базовыми вещами, а специализированная подготовка по выбранной специальности с инструкторами, имеющими боевой опыт.

"Если ты подходишь по характеристикам, проходишь обучение, в котором ты не просто с базовыми вещами знакомишься, а тебе рассказывают, что такое ситуационная осведомленность, профессиональные эксперты по полю боя, управляющие дронами, где у тебя происходит другой уровень обучения, и после этого ты уже попадаешь на поле боя", – рассказал глава Минцифры о новом проекте на примере обучения операторов дронов.