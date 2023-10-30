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Чи будуть повістки у "Дії"? Міністр поставив остаточну крапку

Україна, Понеділок 30 жовтня 2023 09:28
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Чи будуть повістки у "Дії"? Міністр поставив остаточну крапку Фото: повістки в Дії видаватимуть українцям чи ні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Гурковська

В Україні не роздаватимуть повістки військовозобов'язаним через додаток "Дія". Крім того, таке нововведення навіть не планується.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Не буде повісток у "Дії". Мені здається, що поки я працюю міністром, все, про що ми говоримо - ми потім дотримуємося наших слів. Тому можу сказати вам впевнено, що не буде повісток у "Дії", - зазначив він.

Історія питання

У березні 2023 року військовий комісар Харківського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Володимир Арап заявив, що в майбутньому люди зможуть отримувати повістки через "Дію", а виклики в ТЦК будуть здійснюватися в електронному вигляді. Пізніше цю тезу спростували і в Центрі протидії дезінформації і в Міністерстві цифрової трансформації. А віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що в Україні запустити видачу повісток через месенджери технічно неможливо, принаймні цього року.

У свою чергу, народний депутат з фракції "Слуга народу" Федір Веніславський розповів, що у Верховній раді розглядають можливість вручення повісток через месенджери.

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