Без повісток: Міноборони відкриє 27 центрів рекрутингу в обласних центрах

Відкриття такого центру рекрутингу відбулося у Запоріжжі за адресою бульвар Центральний, 27.

Центр працюватиме як консультативно-інформаційний офіс, який, за необхідності, здійснюватиме супровід зарахування охочих вступити до Сил оборони.

Зокрема, громадяни можуть отримати тут інформацію про вакантні посади в українському війську та консультації щодо усіх питань.

"Тут надаватимуть прості відповіді на такі питання, як: які є частини, які є посади в частині, де я буду служити? Чи буде враховано мій фах, мій досвід, мій стан здоровʼя? Ми зробили цей процес максимально прозорим і зрозумілим. І будемо розширяти географію", – сказав уповноважений Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Вже зараз центр рекрутингу у Запоріжжі пропонує низку вакантних місць у різних формуваннях: підрозділах сил ТРО, Нацгвардії, Морській піхоті тощо.

Наразі, за інформацією Міноборони, найбільший запит спостерігається на операторів БПЛА, водіїв-механіків, медиків, фахівців сфери IT.

У центрі працюватимуть двоє цивільних співробітників, які не можуть видавати повістки про мобілізацію, тому їхня функція буде суто комунікативна, наголошують у міністерстві.

Новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ