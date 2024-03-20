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Без повесток: Минобороны откроет 27 центров рекрутинга в областных центрах

Фото: Центр рекрутинга в Запорожье (mil.gov.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Минобороны планирует в I полугодии 2024 открыть 27 центров рекрутинга в областных центрах и крупных городах. Центры будут предоставлять консультативно-информационные услуги. Повестки о мобилизации там вручать не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Открытие такого рекрутингового центра состоялось в Запорожье по адресу бульвар Центральный, 27.

Центр будет работать как консультативно-информационный офис, который при необходимости будет осуществлять сопровождение зачисления желающих вступить в Силы обороны.

В частности, граждане могут получить здесь информацию о вакантных должностях в украинском войске и консультации по всем вопросам.

"Здесь будут предоставлять простые ответы на такие вопросы, как: какие части, какие должности в части, где я буду служить? Будет ли учтена моя профессия, мой опыт, мое состояние здоровья? Мы сделали этот процесс максимально прозрачным и понятным. И будем расширять географию", – сказал уполномоченный Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец.

Уже сейчас центр рекрутинга в Запорожье предлагает ряд вакантных мест в разных формированиях: подразделениях сил ТРО, Нацгвардии, Морской пехоте и т.д.

По информации Минобороны, самый большой запрос наблюдается на операторов БПЛА, водителей-механиков, медиков, специалистов сферы IT.

В центре будут работать два гражданских сотрудника, которые не могут выдавать повестки о мобилизации, поэтому их функция будет сугубо коммуникативная, подчеркивают в министерстве.

Новый алгоритм рекрутинга в ряды ВСУ

Напомним, Министерство обороны Украины заявило о новом алгоритме рекрутинга в ряды Вооруженных сил Украины, который должен заменить устаревшие подходы на понятный механизм добровольного присоединения к военной службе через центры рекрутинга и онлайн.

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Мобилизация в Украине