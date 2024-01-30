Повістки до військкомату хочуть надсилати українцям через електронний кабінет

Зазначається, що в новому проекті закону про мобілізацію з'явився пункт про те, що повістки до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки можуть надсилати через електронний кабінет.

"Повістка про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки може бути надіслана громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста", - йдеться в документі.

Як визначатиметься день вручення повістки

Днем вручення такої електронної повістки вважається день отримання ТЦК повідомлення про доставку такої повістки в електронний кабінет призовника.

А якщо вона з'явилася в електронному кабінеті пізніше 17-ї години, така повістка вважається врученою в робочий день, наступний за днем її відправлення.

Мобілізація в Україні

Сьогодні Кабінет міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної ради новий законопроєкт, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський на прес-конференції розповів, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. При цьому глава держави заявляв, що не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей.

На думку президента, мобілізація в Україні - це передусім питання справедливості. Йдеться не лише про військових, але й для тих, кого будуть набирати в армію.