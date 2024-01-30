RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Повестки в военкомат хотят присылать украинцам через электронный кабинет

Архивное фото: Повестки в военкомат хотят присылать украинцам через электронный кабинет (facebook com OOTCKSP)
Автор: Дмитрий Браславский

Повестки для мобилизации на военную службу украинцам хотят вручать новым способом, а именно через электронный кабинет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект закона.

Отмечается, что в новом проекте закона о мобилизации появился пункт о том, что повестки в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки могут присылать через электронный кабинет.

"Повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста", - говорится в документе.

Как будет определяться день вручения повестки

Днем вручения такой электронной повестки считается день получения ТЦК уведомления о доставке такой повестки в электронный кабинет призывника.

А если она появилась в электронном кабинете позже 17 часов, такая повестка считается врученной в рабочий день, следующий за днем ее отправки.

Мобилизация в Украине

Сегодня Кабинет министров Украины после доработки внес в Верховную раду новый законопроект, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал, что Генштаб попросил мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев. При этом глава государства заявлял, что не видит сейчас необходимости мобилизовать полмиллиона человек.

По мнению президента, мобилизация в Украине - это прежде всего вопрос справедливости. Речь идет не только о военных, но и для тех, кого будут набирать в армию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине