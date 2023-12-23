Про повістки, ТЦК та реєстр військовозобовʼязаних: головне з інтервʼю Фітьо про мобілізацію

Про способи вручення повісток

Наразі вручати повістки - заходи з оповіщення - військовозобов'язаним можуть представники органів місцевої влади. Це зокрема представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), керівники підприємств усіх форм власності, представники ЖЕКів та ОСББ, а також селищні голови, старости та представники територіальних громад. За словами Фітьо, вручення повісток можливе і в громадських місцях, зокрема в спортзалах та ресторанах.

"Спортзал - це громадське місце. Тобто законом чітко встановлено, що здійснення заходів оповіщення можливо там, де не заборонено. В даному випадку це є заклад, який надає громадські послуги, так само як і заклади харчування. І якщо їхні власники не заперечують, то представники ТЦК можуть провести там заходи з оповіщення громадян, які можуть підпадати під мобілізацію", - уточнив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ.

Фітьо пояснив, що у разі, якщо військовозобов'язаний побачив повістку у своїй поштовій скриньці чи всунутою у дверях своєї домівки - він може її проігнорувати. Адже за законом повістку слід вручати особисто в руки. Однак якщо громадянин свідомий і не намагається уникати мобілізації, то йому варто після цього з'явитися у свій ТЦК та СП для оновлення своїх військово-облікових даних та проходження медичної комісії.

Крім того, якщо у людини є право на відстрочку від мобілізації - то військовозобов'язаний теж має особисто проінформувати про це свій ТЦК та СП. Наприклад, якщо є лежача мати, яка потребує догляду - це все має бути оформлено документально, і ці всі документи мають бути надані в ТЦК та СП особисто.

Про скарги на дії представників ТЦК

Командування Сухопутних військ виступає за проведення усіх заходів оповіщення, заходів, які проводяться з мобілізації, виключно в законних рамках. Якщо є випадки, коли до кого при врученні повістки застосовують силу чи ломляться додому, громадянам необхідно звертатися в поліцію або телефонувати на гарячу лінію Міноборони. З усіх таких випадків проводяться розслідування і надається правова оцінка дій представників ТЦК, каже Фітьо.

"Але не слід забувати, що, окрім прав, у кожного є ще й обов'язки. І обов'язок кожного громадянина - це захист Батьківщини, який прописаний у Конституції. І коли починають розбиратися в таких ситуаціях, то виявляється, що в більшості випадків громадяни намагалися (під час таких конфліктів, - ред.) уникнути мобілізації", - розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ.

Крім того, всім громадянам під час пересування містом необхідно мати документи, які засвідчують як мінімум їхню особу. А якщо є військово-обліковий документ, питання до військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років взагалі будуть відсутні.

За словами Фітьо, кількість резонансних випадків, коли представники ТЦК застосовують до кого силу, насправді не є великою. Але за рахунок того, що вони стають публічними й роботи російської пропаганди, складається хибне враження, що це відбувається повсякчас.

"Крім того, зараз у ТЦК та СП більшість військовослужбовців - це ті, хто повернувся з фронту, хто отримав поранення, хто має контузії, хто був мобілізований і воював саме на фронті. І я думаю, для них вкрай образливо чути якісь негативні слова у свою сторону. А російська пропаганда саме це і розганяє - що це "тилові щурі", що "їх треба відправляти на фронт". Вони вже були на фронті. Вони вже повернулися з фронту. І зараз вони допомагають проводити заходи оповіщення", - пояснив Фітьо.

Про запуск електронного реєстру військовозобов'язаних

Зараз працює електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг". Але на даний момент він ще не синхронізований з іншими державними реєстрами, пояснюють у Сухопутних військах. Для цього потрібне ухвалення додаткового законопроекту. Коли відбудеться синхронізація цього реєстру з іншими - в більшості випадків потреба в заходах оповіщення чи то в ресторанах, чи в спортзалах, чи на блокпостах просто відпаде, каже Фітьо.

"І ми будемо бачити, наприклад, що громадянин був зареєстрований в Києві, але зараз він працює у Львові, тому що податок з його зарплати - ПДФО - сплачується у Личаківський район міста Львова. Відповідно, тоді буде просто звернення до власника його підприємства, будь-якої форми власності, про те, що даному громадянину необхідно з'явитися у Личаківський ТЦК міста Львова. І керівник підприємства буде зобов'язаний особисто доставити даного військовозобов'язаного до ТЦК та СП", - зазначають у Сухопутних військах.

На даний момент електронна база, яка працює в ТЦК, лише дає змогу здійснювати заходи оповіщення громадян в будь-якій точці країни. Тобто громадянин, наприклад, з Луганська чи з Сум може отримати повістку в Одесі. Зараз ці дані, які були в паперовому вигляді, перенесені в електронний. І це дає можливість побачити особову справу, наприклад, в іншому ТЦК іншого регіону.

Що відбувається після того, як людина отримала повістку

Повістка - це не відправка на фронт. Повістка - це для уточнення облікових даних, акцентує Фітьо. За його словами, після того, як людина з'явилася в ТЦК та СП, вона проходить там медичний огляд і надає всі свої документи. Якщо є право на отримання відстрочки - це право надається.

"Якщо немає права і якщо фах людини є зараз затребуваним, вона отримує другу повістку, яка вже є мобілізаційним розпорядженням, за яким військовозобов'язаний громадянин з'являється за вказаними місцем та датою з необхідним переліком документів та речей. І далі ця людина уже скеровується в навчальний центр", - розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ.

Далі, у навчальному центрі рекрут - мобілізований громадянин - проходить навчання мінімум місяць. Це базова військова підготовка - професія стрільця. Далі протягом двох тижнів відбувається злагодження, і тільки після цього йде вже розподілення в його військову частину. Якщо ж професія складніша, то вона потребує більшого часу для навчання. І це може зайняти і два, і три місяці. Тобто шлях мобілізованого достатньо великий і він не відразу відправляється на фронт.

Той, хто сам захотів приєднатись до війська на контрактній формі - може обрати, де проходити службу. Наприклад, ви зацікавилися якоюсь бригадою і хочете бути там артилеристом. Тоді ви просто звертаєтеся в цю бригаду, отримуєте відношення на дану посаду, далі звертаєтеся у свій територіальний центр комплектування і кажете: "я хочу захищати Україну на контракті і хочу служити саме в тій бригаді". Однак ті, хто проходить у військо за мобілізацією, такого вибору поки немає.

Чи мобілізують вісімнадцятирічних чоловіків і що з мобілізацією жінок

За словами Фітьо, зараз в Україні дійсна військова строкова служба. Це категорія призовників віком від 18 до 27 років. Такі чоловіки зараз по мобілізації не призиваються. Під мобілізацію на даний момент підпадають чоловіки віком від 27 років.

Що стосується жінок, то жінки-медики, як пояснюють у Сухопутних військах, завжди були військовозобов'язаними. Після закінчення свого вишу, навіть у довоєнний час, вони мали стати на військовий облік до свого ТЦК та СП. Однак російська пропаганда намагалась надто сильно роздмухати й викривити цю тему.

"Зараз наші жінки-медики просто телефонують у свій ТЦК та СП, домовляються, коли їм є можна прийти, проходять медичний огляд, надають необхідний перелік документів, стають на військовий облік і продовжують займатись своєю роботою. Ажіотажу ніякого не було, жінок в армію ми не мобілізуємо. Як показує практика, російська пропаганда тут програла абсолютно і повністю", - пояснив Фітьо.