О повестках, ТЦК и реестре военнообязанных: главное из интервью Фитьо о мобилизации

О способах вручения повесток

Вручать повестки - меры по оповещению - военнообязанным могут представители органов местной власти. Это, в частности, представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), руководители предприятий всех форм собственности, представители ЖЭКов и ОСМД, а также поселковые председатели, старосты и представители территориальных общин. По словам Фитьо, вручение повесток возможно и в общественных местах, в том числе в спортзалах и ресторанах.

"Спортзал - это общественное место. То есть законом четко установлено, что осуществление мер оповещения возможно там, где не запрещено. В данном случае это заведение, которое предоставляет общественные услуги, равно как и заведения питания. И если их владельцы не возражают, то представители ТЦК могут провести там мероприятия по оповещению граждан, которые могут подпадать под мобилизацию", - уточнил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск.

Фитьо объяснил, в случае, если военнообязанный увидел повестку в своем почтовом ящике или вдвинутую в дверь своего дома - он может ее проигнорировать. Ведь по закону повестку следует вручать лично в руки. Однако если гражданин сознательный и не пытается избежать мобилизации, ему следует после этого явиться в свой ТЦК и СП для обновления своих военно-учетных данных и прохождения медицинской комиссии.

Кроме того, если у человека есть право на отсрочку от мобилизации - то военнообязанный должен лично проинформировать об этом свой ТЦК и СП. Например, если есть лежащая мать, нуждающаяся в уходе - это все должно быть оформлено документально, и все эти документы должны быть предоставлены в ТЦК и СП лично.

О жалобах на действия представителей ТЦК

Командование Сухопутных войск выступает за проведение всех мероприятий оповещения, проводимых по мобилизации мероприятий исключительно в законных рамках. Если есть случаи, когда к кому при вручении повестки применяют силу или ломятся домой, гражданам необходимо обращаться в полицию или звонить по телефону на горячую линию Минобороны. Из всех таких случаев проводятся расследования и предоставляется правовая оценка действий представителей ТЦК, говорит Фитьо.

"Но не следует забывать, что кроме прав у каждого есть еще и обязанности. И обязанность каждого гражданина - это защита Родины, которая прописана в Конституции. И когда начинают разбираться в таких ситуациях, то оказывается, что в большинстве случаев граждане пытались (при таких конфликтах, - ред.) избежать мобилизации", - рассказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск.

Кроме того, всем гражданам во время передвижения по городу необходимо иметь документы, удостоверяющие как минимум их личность. А если есть военно-учетный документ, вопросы военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет вообще будут отсутствовать.

По словам Фитьо, количество резонансных случаев, когда представители ТЦК применяют к кому силу, на самом деле не велико. Но за счет того, что они становятся публичными и работы российской пропаганды, складывается ложное впечатление, что это происходит постоянно.

"Кроме того, сейчас в ТЦК и СП большинство военнослужащих - это те, кто вернулся с фронта, кто получил ранения, кто имеет контузии, кто был мобилизован и воевал именно на фронте. И я думаю, для них крайне обидно слышать какие-то негативные слова в свою сторону. А российская пропаганда именно это и разгоняет - что это "тыловые крысы", что "их надо отправлять на фронт". Они уже были на фронте. Они уже вернулись с фронта. И сейчас они помогают проводить мероприятия оповещения", - пояснил Фитьо.

О запуске электронного реестра военнообязанных

Сейчас работает электронный реестр военнообязанных "Оберег". Но сейчас он еще не синхронизирован с другими государственными реестрами, объясняют в Сухопутных войсках. Для этого необходимо принятие дополнительного законопроекта. Когда состоится синхронизация этого реестра с другими - в большинстве случаев потребность в мероприятиях оповещения в ресторанах, в спортзалах, или на блокпостах просто отпадет, говорит Фитьо.

"И мы будем видеть, например, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас он работает во Львове, потому что налог с его зарплаты - НДФЛ - уплачивается в Лычаковский район города Львова. Соответственно, тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия, любой формы собственности, о том, что данному гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК города Львова. И руководитель предприятия будет обязан лично доставить данного военнообязанного в ТЦК и СП", - отмечают в Сухопутных войсках.

На данный момент электронная база, работающая в ТЦК, только позволяет осуществлять меры оповещения граждан в любой точке страны. То есть гражданин, например, из Луганска или Сум может получить повестку в Одессе. Сейчас эти данные, которые были в бумажном виде, перенесены в электронный. И это позволяет увидеть личное дело, например, в другом ТЦК другого региона.

Что происходит после того, как человек получил повестку

Повестка - это не отправка на фронт. Повестка - это для уточнения учетных данных, акцентирует Фитьо. По его словам, после того, как человек появился в ТЦК и СП, он проходит там медицинское освидетельствование и предоставляет все свои документы. Если есть право на получение отсрочки - это право предоставляется.

"Если нет права и если специальность человека сейчас востребована, она получает вторую повестку, которая уже является мобилизационным распоряжением, по которому военнообязанный гражданин появляется по указанному месту и дате с необходимым перечнем документов и вещей. И далее этот человек уже направляется в учебный центр", - рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск.

Далее, в учебном центре рекрут - мобилизованный гражданин - проходит обучение минимум месяц. Это базовая военная подготовка - профессия стрелка. Далее в течение двух недель происходит слаживание, и только после этого идет уже распределение в его воинскую часть. Если профессия сложнее, то она требует большего времени для обучения. И это может занять и два, и три месяца. То есть путь мобилизованного достаточно большой и он не сразу отправляется на фронт.

Тот, кто сам захотел присоединиться к войску на контрактной форме, может выбрать, где проходить службу. К примеру, вы заинтересовались какой-то бригадой и хотите быть там артиллеристом. Тогда вы просто обращаетесь в эту бригаду, получаете отношение на данный пост, далее обращаетесь в свой территориальный центр комплектования и говорите: "я хочу защищать Украину на контракте и хочу служить именно в той бригаде". Однако те, кто проходит в армию по мобилизации, такого выбора пока нет.

Мобилизуют ли восемнадцатилетних мужчин и что с мобилизацией женщин

По словам Фитьо, сейчас в Украине действительна военная срочная служба. Это категория призывников от 18 до 27 лет. Такие мужчины сейчас по мобилизации не призываются. Под мобилизацию сейчас подпадают мужчины в возрасте от 27 лет.

Что касается женщин, то женщины-медики, как объясняют в Сухопутных войсках, всегда были военнообязанными. После окончания своего вуза, даже в довоенное время, они должны были стать на военный учет в свои ТЦК и СП. Однако российская пропаганда пыталась слишком сильно раздуть и искажить эту тему.

"Сейчас наши женщины-медики просто звонят в свой ТЦК и СП, договариваются, когда им можно прийти, проходят медицинское освидетельствование, предоставляют необходимый перечень документов, становятся на военный учет и продолжают заниматься своей работой. Ажиотажа никакого не было, женщин в армию мы не мобилизуем. Как показывает практика, российская пропаганда здесь проиграла абсолютно и полностью", - объяснил Фитьо.