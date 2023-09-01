Чи відмовлять у реєстрації шлюбу, якщо немає військового квитка: пояснення юриста

При реєстрації шлюбу та розлучення, а також при отриманні інших державних послуг в різних інстанціях під час воєнного стану від чоловіка призовного можуть вимагати військовий квиток.

Що робити, якщо військового квитка немає і чи відмовлять реєструвати шлюб або розлучення в такому випадку, у коментарі РБК-Україна розповіла Катерина Аніщенко , адвокат юридичної компанії Riyako&Partners.

Чи потрібен військовий квиток для реєстрації шлюбу

За словами фахівців, при вступі в університет або при реєстрації шлюбу в українців справді мають право просити пред'явити військовий квиток. Але водночас сам громадянин має право вирішити, надавати його чи ні.

"Навіть за відсутності військового квитка у реєстрації шлюбу не відмовлять. При реєстрації шлюбу відбувається зміна цивільного стану і про це повідомляється ТЦК. Але це не тягне за собою наслідком те, що військкомат відразу бере повістки й біжить до чоловіка додому, щоб її вручити. Це не одне й те саме", – підкреслює Катерина Аніщенко.

Водночас відділи державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦСи) під час війни мають передавати інформацію про зміну цивільного стану (одруження, розлучення) чоловіків призваного віку до військкоматів. Але вони мали такий обов'язок і раніше, ще до вторгнення РФ в Україну, каже юристка.

"В цьому контексті нічого не змінювалося вже багато років, і форма цього інформування залишилася такою самою, як і раніше", – зауважує Катерина.

Різниця полягає тільки в тому, що тепер тільки перевіряють наявність військового квитка. Крім того, зараз військкомати, як і раніше, мають право відправити запит до ДРАЦСів про надання інформації про ту чи іншу особу. Але це не означає, що чоловікам, у яких відбулася зміна цивільного стану, відразу ж отримають повістку, додає фахівець.