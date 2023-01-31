Повістки для чиновників. Чи можуть призвати до армії мерів та депутатів: пояснення адвоката

У вівторок, 31 січня, під час засідання міської ради Броварів усім чоловікам роздали повістки , після чого вони мають з'явитися в військкомат для уточнення даний й проходження лікарської комісії. При цьому першим повістку під час засідання отримав міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Кому з працівників місцевих рад можуть вручати повістки

Під час дії воєнного стану мобілізації підлягають всі громадяни України. Але місцеві органи влади можуть подати списки броні на тих чи інших працівників. Під час мобілізації призову на військову службу не підлягають військовозобов'язані, народні депутати Верховної Ради на період своєї каденції навіть без бронювання, пояснює у коментарі РБК-Україна адвокат юридичної фірми Gracers Станіслав Польовий.

“Якщо працівники на період мобілізації та у воєнний час заброньовані органами державної влади та іншими органами — місцевого самоврядування або Кабінетом міністрів, то мобілізації вони також не підлягають” — пояснює фахівець.

Якщо міський голова того чи іншого міста не “заброньований”, то його можуть мобілізувати.

Фото: Повістку вручили меру Броварів (скріншот з відео)

“Але структурні підрозділи органів місцевого самоврядування зазвичай вчасно подають списки по бронюванню. Більшість з них вже давно подали списки по броні. І можна стверджувати, що були заброньовані всі міські голови, оскільки орган місцевого самоврядування здійснювати свої повноваження без керівника не може. І якщо міського голову мобілізують, він переходить на військову службу і вже не може здійснювати свої повноваження”, — говорить адвокат.

Кабінет міністрів нещодавно затвердив новий порядок мобілізації та бронювання. Зміни в основному стосуються умов подачі документів і того, хто погоджує списки. Також там зазначено, що керівний склад державних органів і органів місцевого самоврядування в будь-якому разі підлягає бронюванню.

“Є категорія держслужбовців, які не можуть бути заброньовані і яких можуть мобілізувати. Але це не працівники керівних посад. А, наприклад, головні спеціалісти. Водночас депутати місцевих рад мобілізації підлягають, і бронювання на них не поширюється”, — додає Станіслав Польовий.

У 30 статті Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” зазначено, що на час виконання повноважень депутатам місцевих рад надається відстрочка від військового призову. Але зараз в Україні набір на строкову військову службу не проводять. Виходячи з цього, повістки депутатам місцевих рад можуть вручати, робить висновок адвокат. Теоретично вручити повістку можуть і міському голові.

Фото: Бронь на час воєнного стану не поширюється на депутатів місцевих рад (Getty Images)

“Щоб забронювати співробітника, він уже має бути зареєстрованим у територіальному центрі комплектування, і для цього він має стати на облік. І повістка може вручатися, щоб на цей облік стати, наступною може бути вже повістка-запрошення на проходження медичної комісії. Далі комісія вирішує, чи мобілізувати цю особу до лав збройних сил. Проте якщо особа заброньована, то мобілізації вона не підлягає. Тобто міському голові теоретично можуть вручити повістку, навіть якщо на нього є бронь”, — каже експерт.

За словами адвоката, недавно також змінився порядок обліку осіб, які підлягають мобілізації, і багатьом підприємствам надходять листи із проханнями уточнити облікові дані по співробітниках — хто у них працює, на яких посадах, яке у цих людей військове звання тощо.

“Генеральний штаб України декларує, що це відбувається саме з метою уточнення даних, адже через війну в Україні тисячі людей змушені були змінити своє місце проживання”, - звертає увагу співрозмовник.